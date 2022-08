Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Dormagen und Neuss - Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Bild-Infos

Download

Dormagen, Neuss (ots)

Einbrecher hebelten am Freitag (05.08.), gegen 17:20 Uhr, das Fenster einer Doppelhaushälfte an der Hardenbergstraße in Dormagen auf. Die heimkehrende Bewohnerin hatte drei Personen im Haus bemerkt, die daraufhin in Richtung Von-Stein-Straße wegliefen. Durch die Unbekannten waren bereits mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht worden. Die drei Männer werden von Zeugen als "südländisch" aussehend beschrieben. Sie sollen circa 20 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Einer der Täter soll helle Oberbekleidung, die beiden anderen Personen dunkle Oberbekleidung getragen haben. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Einbrecher keine Beute. Fahndungsmaßnahmen die Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Ein Einfamilienhaus an der Dürerstraße in Neuss wurde am Samstag (06.08.), in der Zeit von 11:40 bis 17:30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten erfolglos versucht, ein Fenster aufzuhebeln und dabei die Alarmanlage ausgelöst. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus gelangen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Kostenlose Informationen erhalten Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell