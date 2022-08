Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagabend, den 30.07.2022, ist es in der Straße "Marienhöhe" in Quickborn zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Eine Anwohnerin beobachtete zwischen 22:00 und 22:30 Uhr zwei dunkelgekleidete Männer mit Strickmützen und FFP2-Masken, die sich über den Spielplatz in Richtung der Fahrbahn der Marienhöhe vom Tatort entfernten. Anschließend fuhr ein Pkw in Richtung Heidkampstraße davon.

Bei Anzeigenaufnahme lagen noch keine Erkenntnisse zum Stehlgut vor.

Einer der Männer war circa 1,70 Meter groß und schlank, der zweite ungefähr 1,85 Meter und sehr kräftig.

Die Ermittler des Sachgebiets 4 der Kriminalpolizei Pinneberg suchen Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell