POL-AA: Schwäbisch Hall: Pressemeldungen bis 11:00 Uhr, Geschädigter nach gefährlichem Fahrmanövern gesucht

Aalen (ots) - Spraitbach: Gefährdung des Straßenverkehrs Ein 21-jähriger alkoholisierter Autofahrer befuhr an Freitagnacht gegen 23:45 Uhr die Gschwender Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Hierbei kam er aufgrund der Alkoholeinwirkung auf den Gehweg. Eine Fußgängerin konnte glücklicherweise noch rechtzeitig zur Seite springen und einen Unfall verhindern. Der 21-Jährige konnte kurz nach dem Vorfall in ...

mehr