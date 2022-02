Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presse-Erstmeldung Hof - Tödlicher Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Pkw-Fahrer

Hachenburg (ots)

Am 09.02.2022, 12:38 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 34, in der Gemarkung 56472 Hof, zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw-Fahrer. Die Unfallstelle ist derzeit aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme vollgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

