Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Burgschwalbach - Einbruch in Grillhütte -

Burgschwalbach (ots)

Im Tatzeitraum 10. Januar bis 07. Februar 2022 verschafften sich bis dato unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Burgschwalbacher Grillhütte. Hierbei wurden Türstreben abgerissen und in einem Lagerraum Spinde aufgehebelt. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Etwaige Zeugen, die Hinweise zu dieser Straftat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell