Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flacht - Verkehrsunfall mit Flucht -

Flacht (ots)

Am Sonntagabend (06.02.22) wurde der Polizeiinspektion Diez gegen 18:10 Uhr ein unsicher geführter Pkw in Flacht gemeldet. In der Ortslage überfuhr dieser eine Verkehrsinsel und das darauf befindliche Verkehrszeichen. Das Fahrzeug wurde durch eine Polizeistreife in der Limburger Straße in Diez festgestellt und konnte angehalten werden. Der Fahrer gab an, dass er gerade vom Impfen käme und nun auf dem Weg in den hessischen Taunus sei. Der über 90 Jahre alte Mann htte sich offensichtlich auf Grund von Orientierungslosigkeit verfahren. Da es sich um einen ausländischen Staatsbürger handelte, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine höhere Sicherheitsleistung und die Sicherstellung des Führerscheines angeordnet. Der Pkw und der Senior wurden durch dessen Tochter abgeholt.

