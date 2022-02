Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Führen eines PKW unter Drogeneinwirkung

Streithausen (ots)

Am Samstag, 05.02.22, gg. 23:45 Uhr, führten Beamte der Polizei Hachenburg in Streithausen eine Verkehrskontrolle durch. Im Zuge dessen wurde eine 31jährige PKW-Fahrerin kontrolliert. Bei Fahrerin wurde Drogenbeeinflussung festgestellt, was ein durchgeführter Drogentest bestätigte. Zudem wurden im PKW noch Drogen aufgefunden. Die Fahrerin wurde einer Blutprobe unterzogen, entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell