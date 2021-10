Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Einbruch in Firma - Kupferbleche gestohlen

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma in Walldürn eingebrochen und entwendeten Kupferdrähte und Kupferbleche. Die Täter stiegen im Zeitraum von Freitag 16.00 Uhr bis Montag 9.30 Uhr über den Zaun auf das Firmengelände in der Straße "In den Kalköfen". Dort machten sie sich über die dort gelagerten Kupferkabel und Kupferbleche her. Insgesamt nahmen die Diebe Buntmetalle im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobereichs mit. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Mosbach: Unbekannter beschädigt PKW

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen PKW auf einem Supermarktparkplatz in Mosbach und fuhr anschließend vom Unfallort davon. Der beschädigte PKW stand zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu wenden.

