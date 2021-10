Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2021 mit einem Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unbekannter beschädigt PKW

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Samstagnachmittag mit einem Fahrzeug einen PKW auf einem Supermarktparkplatz in Neuenstein und fuhr anschließend vom Unfallort davon. Der beschädigte Hyundai Tucson stand zwischen 15.30 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Kirchensaller Straße. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell