Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Zeugin vertreibt mutmaßlichen Fahrraddieb - Wer kennt die beschriebene Person?

Neuss (ots)

Am Montagmorgen (30.08.), gegen 10:30 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der ein abgeschlossenes und augenscheinlich hochwertiges Mountainbike durch den Stadtgarten trug. Als die Frau den Unbekannten ansprach, stellte der den Drahtesel an der Parkstraße kurz vor der Jülicher Straße ab und flüchtete.

Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurde das Fahrrad überprüft und sichergestellt. Es lag zu dem Zeitpunkt noch nicht als gestohlen in der Sachfahndung der Polizei ein. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Vorgang an die Kripo übergeben. Dem zuständigen Sachbearbeiter war es aufgrund mangelnder Kennzeichnung zunächst nicht möglich, den rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln. Erst als der Besitzer am Folgetag Anzeige erstattete, war eine Zuordnung möglich.

Die Polizei rät deshalb: Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren. Es besteht die Möglichkeit, Fahrräder individuell zu kennzeichnen, sodass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

Da sich die Zeugin das Aussehen des mutmaßlichen Fahrraddiebes eingeprägt hat, fragt die Polizei nun, wer Hinweise auf die nachfolgend beschriebene Person geben kann: circa 19 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, kurze helle Haare, blauer Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Turnschuhe.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell