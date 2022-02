Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bergung eines verunfallten LKW an der B 414, Hof

Hof (ots)

Der am Montag, 31.01.2022, auf der B414, Hof, verunfallte LKW wurde am heutigen Tage mittels Kran geborgen. Dazu musste die B 414 zum Teil kurzfristig voll gesperrt werden. Die Bergung des LKW verlief reibungslos, so dass die B 414 am heutigen Nachmittag wieder komplett ohne Verkehrsbeeinträchtigungen befahrbar ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell