Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: mutwillige Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw

Montabaur (ots)

Im Zeitraum vom 03.02.2022, 20 Uhr, bis zum 04.02.2022, 18 Uhr, wurden zwei im Fürstenweg parallel zur Fahrbahn geparkte Pkw, ein VW EOS und ein Opel Astra, durch bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Neben dem Herauslassen von Luft aus den Reifen verursachte der Übeltäter auch einige Kratzer auf der Motorhaube, dem Heck und an den Türen. Hinweise bitte an Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0 oder per E-Mail: pimontabaur.wache@polizei.rlp.de

