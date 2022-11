Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle - Einbrüche - Betrunkener verletzt Polizisten - Vandalismus

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Als am Freitag eine 19-Jährige gegen 23:15 Uhr ihren Mercedes auf der Stuttgarter Straße auf Höhe eines Sportgeschäftes abbremsen musste, erkannte dies ein nachfolgender 34-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Es kam zum Unfall wobei Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand.

Aalen: Einbruch in Tankstelle

Am Samstag im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 2:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zu Personen und Fahrzeugen tätigen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Wasseralfingen: Ins Schleudern geraten

Am Samstag geriet ein 41-jähriger Pizzalieferant mit seinem Fahrzeug gegen 14:40 Uhr auf der Abtsgmünder Straße in Richtung Hüttlingen, vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit, ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Gebüsch. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Aalen: An Ampel aufgefahren

Beim Abbiegen von der Stuttgarter Straße in die Friedrichstraße kollidierte am Samstag, gegen 18 Uhr, ein 57-jähriger Ford-Fahrer mit einem 34-jährigen Daimler-Fahrer, welcher aufgrund einer roten Ampel sein Fahrzeug anhalten musste. Der Schaden der hierbei entstand beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Aalen-Fachsenfeld: Betrunkener verletzt Polizisten

Am Samstagnachmittag gegen 17 kam es in einer Wohnung in der Kirchstraße zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau. Als die hinzugerufenen Beamten eintrafen und den 39-Jährigen einer Personenkontrolle unterziehen wollten, verhielt er sich sehr aggressiv und versuchte sich der Kontrolle fußläufig zu entziehen. In der Karolinenstraße blieb er nach mehrfacher Aufforderung schließlich stehen. Während der Kontrolle griff er einen der Polizisten körperlich an, weshalb er letztlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt wurden. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv und verletzte dabei drei der Polizeibeamten. Der Mann, der mit ca. 2,7 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neresheim: Einbruch in Corona-Teststation

In der Heidenheimer Straße brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11:50 Uhr, bislang unbekannte Diebe in eine Corona-Teststation ein und entwendeten eine Kasse mit einem niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterkochen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Als am Sonntag gegen 14:15 Uhr ein 17-Jähriger auf der Aalener Straße in Richtung Oberkochen mit seinem SsangYong Korando den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden 55-jährigen Seat-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein Unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag, gegen 11:20 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Rotenbacher Straße abgestellten VW eines 62-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Oberdorf: Unfallflucht II

Auf einem Parkplatz in der Ellwanger Straße beschädigte am Sonntag in der Zeit zwischen 4 Uhr und 13:30 Uhr ein Unbekannter einen dort abgestellten Ford und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

In der Heubacher Straße missachtete eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt einer 69 Jahre alten Hyundai-Fahrerin. Bei dem Unfall, der sich am Samstag gegen 17.45 Uhr ereignete, entstanden rund 6000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der L1160 bei Bettringen ereignete. Eine 26-jährige VW-Fahrerin wollte den Traktor eines 51-Jährigen überholen. Aufgrund Gegenverkehrs brach sie den Überholvorgang ab und streifte beim Weidereinscheren das Anbaugerät am Traktor.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Oderstraße musste am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ein Fahrzeugbesitzer feststellen, dass sein VW Jetta erheblich beschädigt wurde. Der Schaden von geschätzten 6000 Euro wurde vermutlich in den frühen Morgenstunden verursacht Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeuglenker erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein Unbekannter mit einem Gegenstand gegen die Glasscheibe einer Haustüre An der Oberen Halde. Hierdurch sprang die äußere Verglasung. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vandalismus an Kindergarten

Zwischen Freitag und Sonntag trieben Unbekannte ihr Unwesen auf dem Gelände des Waldkindergartens in der Willy-Schenk-Straße. Sie stießen Blumenkübel um, beschädigten einen Schuppen und entwendeten eine angeschlossene Feuerschale mit etwa einem Meter Durchmesser. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

