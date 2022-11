Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Wohnungseinbruch

In der Eichwiesenstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten daraus Schmuck und Wertgegenstände. Die Polizei Backnang bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Einbruch

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Bruckstraße in eine Firma eingebrochen. Die Einbrecher drückten eine elektrische Schiebtüre gewaltsam auf und drangen in das Gebäude ein. Dieses wurde nach Wertgegenständen auf zwei Stockwerken durchsucht. Soweit bislang festzustellen war, erbeuteten die Diebe aus einer Kaffeekasse Bargeld. Wer zum Tatgeschehen Verdächtiges wahrnehmen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell