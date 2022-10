Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsserie in Gartenlauben

Zweibrücken Stadtteil Niederauerbaach (ots)

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes wurden im Bereich der Schrebergartenanlage Meisenwinkel in Niederauerbach mehrere Gartenlauben aufgebrochen. In allen Fällen wurde das Innere durchwühlt, wobei der oder die Täter es offenkundig auf die Erbeutung von Alkoholika und Lebensmittel abgesehen hatten. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, sie dürfte jedoch bei mehreren hundert Euro liegen. Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten sich mit hiesiger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.|pizw

