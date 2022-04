Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Trier (ots)

Am Dienstag, 26.04.2022, beobachtete gegen 10.40 Uhr, ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wisportstraße in Trier-Heiligkreuz eine Person, welche versuchte aus einem dort geparkten Pkw eine Geldbörse zu entwenden. Diese Person flüchtete im Anschluss zunächst mit einem Fahrrad, welches er im weiteren Verlauf fallen ließ und zu Fuß weiter lief. Der Zeuge verlor den Flüchtigen dann zunächst aus den Augen. Nach weiteren Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige anschließend durch eine Streife der Polizeiinspektion Trier am Hauptbahnhof gesichtet und festgenommen werden. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den 32jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

