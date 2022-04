Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (14.04.2022) die Geldbörse eines 26 Jahre alten mutmaßlich alkoholisierten Mannes geraubt. Der 26-Jährige traf gegen 00.30 Uhr im Bereich des Ferdinand-Leitner-Steges auf die sechs- bis siebenköpfige Personengruppe und trank mit ihnen Alkohol. Als die Männer ihn nach Geld fragten, händigte er ihnen Münzgeld aus. Anschließend kam es zum Streit und einer der Männer entriss ihm die Geldbörse mit etwa 170 Euro Bargeld und persönlichen Papieren. Daraufhin flüchtete die Gruppe in Richtung Planetarium. Der 26-Jährige beschrieb die Männer als etwa 20 bis 28 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß. Alle sollen kurze schwarze Haare sowie eine normale Statur gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Männern, trafen sie aber nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an das Raubdezernat zu wenden.

