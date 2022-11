Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Klimaaktivisten blockierten B29

Aalen (ots)

Am Montagmorgen haben sich gegen 7.45 Uhr vier Klimaaktivisten auf der B29, Höhe Einmündung Daimlerstraße versammelt und den Verkehr in Richtung Heidenheim blockiert. Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Der Verkehr staute sich zeitweise bis nach Mögglingen zurück. Der Verkehr wurde über das Industriegebiet-West aus- und umgeleitet. Zwei Männer haben sich zudem auf der Fahrbahn festgeklebt. Die beiden anderen Männer haben nach Aufforderung die Fahrbahn verlassen und den ihnen von der Versammlungsbehörde alternativ zugewiesenen Versammlungsort auf dem Parkplatz nebenan eingenommen. Das Polizeipräsidium Aalen sowie die zuständige Versammlungsbehörde der Stadt Aalen wussten von der Aktion im Vorfeld nichts, eine erforderliche Anmeldung erfolgte nicht. Gleichermaßen waren die Behörden auf solch ein Szenario vorbereitet. Versammlungen und Blockaden sind kein neues Phänomen, die Behörden befanden sich mit ihren Partnern im gegenseitigen Austausch. So wurde auch in vorbereitender Absprache der Malteser Hilfsdienst hinzugerufen, dessen Mitarbeiter die beiden festgeklebten Aktivisten von der Fahrbahn lösten. Neben diesen war auch ein Vertreter der Versammlungsbehörde, die Straßenmeisterei sowie rund 20 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber befand sich in der Luft, der die Auswirkungen auf den Verkehr im Überblick behielt. Die Straße konnte gegen 9.20 Uhr wieder freigegeben werden. Das Verhalten der Aktivisten wird nun rechtlich geprüft, mit entsprechenden Strafanzeigen müssen sie rechnen. Auch wird geprüft, inwieweit den beiden Festgeklebten einzelne Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können.

