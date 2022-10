Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221017-5: Geschädigte versuchte Dieb an Flucht zu hindern - Krankenhaus

Frechen (ots)

Die Frau wurde leicht verletzt, als sich der Täter losriss

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem 35 bis 40 Jahre alten und ungefähr 175 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagabend (16. Oktober) in Frechen die Handtasche einer Frau (50) entwendet zu haben. Als die Geschädigte den dunkel gekleideten Dieb stoppen wollte, riss sich der Unbekannte los und verletzte dabei die Bestohlene. Zur Tatzeit soll der Dieb eine Kappe auf dem Kopf getragen haben.

Hinweise zu dem geflüchteten Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen entluden die Frau und ein Zeuge (55) gegen 21.45 Uhr an der 'Alte Straße' Gegenstände aus ihrem Auto. Dabei habe sie einen Mann bemerkt, der ihre Handtasche auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs durchwühlt habe. Die Geschädigte habe den dunkel gekleideten Unbekannten versucht festzuhalten, als dieser versucht habe wegzulaufen. Der Dieb habe sich schließlich losgerissen und sei in Richtung Dr.-Tusch-Straße davon gelaufen. Dabei zog sich die Frau die leichten Verletzungen zu.

Bringen Sie sich in solchen Situationen nicht in Gefahr. Wählen Sie den Notruf unter der Notrufnummer 110, beobachten Sie die Täter und beschreiben Sie der Polizistinnen und Polizisten am Notruf die Personen. Dann sind die Beamten in der Lage umgehend polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen. (sc)

