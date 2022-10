Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221017-4: Fünf Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt -Straßensperrung

Bergheim (ots)

Zwei Polizistinnen unter den Verletzten

Am Montagmorgen (17. Oktober) sind bei einem Verkehrsunfall in Bergheim fünf Personen leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Patienten und brachten drei Leichtverletzte (8, 16, 51) in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war die Besatzung eines Streifenwagens gegen 7.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Fischbachstraße unterwegs. Auf Höhe der Sandstraße sollen die Polizisten einen 51-Jährigen in seinem Mercedes links überholt haben. Der Autofahrer sei zeitgleich nach links in Richtung Sandstraße eingebogen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Polizeifahrzeug touchierte danach eine Laterne und beschädigte diese. Die beiden Polizistinnen sowie die Insassen des Mercedes zogen sich bei dem Verkehrsunfall die leichten Verletzungen zu.

Weitere Polizisten nahmen den Unfall auf und sperrten den Bereich um die Unfallstelle bis circa 9.30 Uhr. Feuerwehrkräfte beseitigten ausgelaufene Betriebsflüssigkeit. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beteiligten Fahrzeuge ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Sache bereits aufgenommen. (sc)

