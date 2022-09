Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmiererei an der St. Josef Kirche

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bei der Polizei Einbeck wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung an der St. Josef Kirche im Stiftsgarten erstattet. Eine Mitarbeiterin der Kirchengemeinde hat am Dienstag, 20.09.2022, gegen 17.30 Uhr in der Kirche einige Arbeiten verrichtet, als sie einen lauten Knall wahrgenommen hat. Die Frau hat dann vor dem Kirchengebäude ein paar Jugendliche angesprochen, die sofort in Richtung Stiftsgarten/Stiftstraße wegrannten. In dem Bereich, wo sich die Jugendlichen aufhielten, konnten mehrere aufgeplatzte Deodorantdosen und viel Müll aufgefunden werden. Außerdem wurde eine Tür und eine Wand mit Graffiti beschmiert. Nach Aussage der Mitarbeiterin halten sich öfter Jugendliche dort auf. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden. Zeugen, die Hinweise auf die zu diesem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

