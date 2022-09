Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geländewagen in Greene beschädigt

Einbeck (ots)

Greene (pap) Ein 70 Jahre alter Pkw Besitzer aus Greene hat bei der Polizeistation Kreiensen Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Auto erstattet. Der Mann hatte das Fahrzeug, ein Jeep Geländewagen, am Mittwoch, 21.09.2022,gegen 10.30 Uhr vor seinem Grundstück in der Gerichtsstraße abgestellt. Am Donnerstag, 22.09.2022, hat er dann nach einem Einkauf den Pkw gegen 12.00 Uhr wieder unter seinem Carport geparkt. Hier fiel ihm auf, dass beide Seiten des Autos und die Motorhaube tiefe Kratzer aufwiesen. Ein bislang unbekannter Täter hat im genannten Zeitraum den Schaden, der mit rund 1000 Euro beziffert wird, verursacht. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Kreiensen, Tel. 05563-999130 oder dem Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561-949780, in Verbindung.

