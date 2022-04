Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Betriebsmittelspur und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Montagabend, 04.04.2022 um 19:49 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der Steinkampstraße alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug aus ungeklärter Ursache ein Gemisch aus Kühlwasser und Öl verloren. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren allerdings keine Maßnahmen erforderlich und die Einsatzstelle wurde an den Rufbereitschaftsdienst vom Stadtbetrieb übergeben. Einsatzende nach einer halben Stunde.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag um 08:23 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war die entsprechende Halle vorbildlich geräumt und es wurde mitgeteilt, dass eine mobile Absauganlage Feuer gefangen hatte, welche durch die Mitarbeiter schon ins Freie gebracht worden war. Das Gerät wurde mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und die Halle wurde belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

