Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Samstag, 02.04.2022 um 13:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Altenwohnanlage in der Wilhelmstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach vier Minuten vor Ort waren, konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben werden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte aufgrund von Wasserdampf aus einem Wasserkocher ausgelöst. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und der Einsatz konnte nach zwanzig Minuten beendet werden.

Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurde um 15:45 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Hier musste eine Person schonend aus dem Gebäude zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Nachdem der Transport durchgeführt worden war, konnte der Einsatz nach guten 45 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell