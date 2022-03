Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Samstag, 26.03.2022 um 17:27 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Straße "Am Kornacker" alarmiert. Anwohner hatten hier ausgelöste Heimrauchmelder aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss sowie eine Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrgenommen. Als die ersten Einsatzkräfte nach fünf Minuten vor Ort waren, konnte schnell festgestellt werden, dass ein vergessener Topf mit einem Putzlappen auf dem eingeschalteten Herd die Ursache war. Die Wohnungsinhaberin war mittlerweile schon an der Einsatzstelle eingetroffen und hatte selbst die verrauchte Wohnung betreten und den Herd abgeschaltet. Vorsorglich wurde diese an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben. Ein Transport in ein Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich. Die Wohnung wurde mittels Lüfter vom Brandrauch befreit. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Samstagabend um 20:49 Uhr zu einem Kleinbrand an dem Sportplatz in der Köhlerwaldstraße alarmiert. Der Anrufer meldete hier einen brennenden Papierkorb. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden die Reste des verbrannten Mülleimers und eines Desinfektionsmittelspenders mittels Kübelspritze abgelöscht. Da keine weiteren Tätigkeiten erforderlich waren, konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte diesen Einsatz nach 20 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Abend um 23:03 Uhr zu einer Person in einem Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Eilper Hang" alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache ein Aufzug ohne Funktion und eine Person befand sich im Erdgeschoss noch in diesem. Da die Notentriegelung der Tür nicht funktionierte, mussten die Einsatzkräfte diese mittels akkubetriebenen Spreizgerät öffnen. Die Person konnte daraufhin komplikationslos den Aufzug verlassen. Die weitere Nutzung wurde untersagt und der Einsatz konnte nach guten 45 Minuten beendet werden.

