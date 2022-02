Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung und Einsatz einer Schreckschusspistole

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Willerhäuser Straße, Freitag, 11.02.22, 13. 15 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Freitag, 11.02.22 gegen 13.30 Uhr erhielten die Beamten der Polizei Bad Gandersheim einen Einsatz in die Willershäuser Straße nach Kalefeld / Echte. Hier soll es zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen sein. Aufgrund der angezeigten Gefährlichkeit des Einsatzanlasses unter Verwendung einer Schusswaffe wurden Beamte aus Northeim hinzugezogen. Vor Ort konnte das Opfer, ein 19-jähriger Dasseler, eine 17-jährige Zeugin aus Kalefeld und ein 18-jährger Tatverdächtiger, der ebenfalls aus Kalefeld stammt, angetroffen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 19-jähriger aus Kalefeld konnte nach unverzüglichen Ermittlungen am eigenen Wohnort angetroffen werden. Nach Schilderung der Beteiligten seien der 18-jährige und der 19-jährige Kalefelder an der Wohnanschrift der 17-jährigen erschienen, um den an der Wohnanschrift der 17-jährigen aufhältigen 19-jährigen Dasseler einzuschüchtern. Nachdem sich die beiden Kalefelder Zutritt zu den Räumlichkeiten der 17-jährigen verschafft hatten, wurde der Dasseler mit einem metallenen Gegenstand körperlich angegangen. Nachdem der Dasseler den körperlichen Einwirkungen der Angreifer entkommen konnte, versuchte sich dieser in ein anderes Zimmer, im Gebäude zu flüchten. Bei einer Verfolgung durch die Angreifer sei es nach Angaben des Opfers noch zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole gekommen sein. Danach haben sich die Angreifer entfernt. Einer der Kalefelder flüchtete daraufhin mit einem Pkw. Das Opfer erlitt durch die tätlichen Angriffe mit dem metallenen Gegenstand leichte Verletzungen. Die Schreckschusswaffe wurde im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen ausgehändigt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

