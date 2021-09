Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schaden nach Wendemanöver

Germersheim (ots)

Ein im Hafenvorbecken des Speyerer Ölhafens wendendes Fahrgastkabinenschiff verursachte bei diesem Manöver Sachschaden an einer Steigeranlage, welche sich ebenfalls im Hafenvorbecken befindet. An dieser Anlage lag zum Ereigniszeitpunkt ein anderes Fahrgastschiff still. Mit diesem Schiff werden im Raum Speyer Rundfahrten veranstaltet.

Durch die verursachten Wellen wurde der Landgang des Steigers komplett aus der Führung gerissen, ein Schaden am festgemachten Fahrgastschiff entstand nicht. Durch die aufnehmende Wasserschutzpolizei Germersheim wurde der diensthabende Schiffsführer des verursachenden Schiffs vernommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell