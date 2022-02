Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tankbetrug

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Sonntag, 13.02.22, 19.50 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 13.02.22, 19.50 Uhr betankte ein bislang noch unbekannter Täter an einer Tankstelle in der Holzmindener Straße in Bad Gandersheim, seinen Pkw Nissan Qashqai mit 55 Liter Diesel und verließ das Tankstellengelände, ohne den fälligen Betrag in Höhe von 93,00 EUR zu begleichen. Die Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte einen Pkw mit einem Kfz-Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis bei der Tathandlung aufzeichnen. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

