Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl aus Baucontainer

Aalen (ots)

Ellenberg-BAB7: Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, um kurz vor 7 Uhr ereignete. Ein Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor dem Virngrundtunnel aus Unachtsamkeit auf eine vor ihm fahrenden Sattelzug auffuhr. Sowohl er als auch sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Am Kleintransporter entstand Totalschaden, sodass er abgeschleppt werden musste.

Schwäbisch Gmünd-Weiler: Diebstahl aus Baucontainer

Im Verlauf des Wochenendes brachen Diebe zwei Baucontainer auf, die auf einem Parkplatz an der L1060 zwischen Weiler und Degenfeld abgestellt sind. Die Diebe entwendeten eine pneumatische Ringzange. Der Schaden wird auf 3000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter Telefon 07171/79664926 entgegen.

Westhausen: Auffahrunfall

Ein 18-Jähriger fuhr am Montag gegen 6.30 Uhr auf der B29 an der Anschlussstelle zur BAB 7 bei Westhausen mit seinem Mercedes auf einen VW Golf auf. Dieser wurde noch auf einen VW Passat aufgeschoben. Der Mercedes-Fahrer wurde wie die Golf-Fahrerin leicht verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell