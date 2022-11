Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Lkw kommt nach Überholmanöver von der Straße ab

Gescher-Hochmoor (ots)

Unfallort: Gescher-Hochmoor, Coesfelder Straße; Unfallzeit: 28.11.2022, 14.50 Uhr;

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Lkw am Montag in Gescher-Hochmoor bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 57-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr die Coesfelder Straße in Richtung Hochmoor. Nach ersten Erkenntnissen überholte der Borkener ein vorausfahrendes Fahrzeug, scherte wieder ein und geriet ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 82.000 Euro. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Bergung gesperrt. Kräfte der Feuerwehr Gescher unterstützten die Arbeiten, da im Unfallwagen auch ein Gastank verbaut war und sich ein Gasaustritt nicht ausschließen ließ. (to)

