Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher durchsuchen Wohnung

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Tembrinkstraße; Tatzeit: 28.11.2022, zwischen 06.40 Uhr und 10.30 Uhr;

Unbekannte sind am Montag in Ahaus in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten in dem Mehrfamilienhaus an der Tembrinkstraße zu kommen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher das Innere durchsucht, aber nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 06.40 Uhr und 10.30 Uhr. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell