Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In Wohnhaus eingebrochen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Tückingstraße; Tatzeit: zwischen 27.11.2022, 20.00 Uhr, und 28.11.2022, 10.00 Uhr; Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in ein unbewohntes Haus in Ahaus eingedrungen. Um in das Gebäude an der Tückingstraße zu gelangen, hatten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Einbrecher verließen den Tatort ohne Beute. Wer Hinweise geben kann, sollte unter Tel. (02561) 9260 Kontakt zum Kriminalkommissariat in Ahaus aufnehmen. (to)

