POL-BOR: Ahaus - Tatverdächtiger nach Akkudiebstählen ermittelt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Windhuk; Tatzeit: 11.06.2022, zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr;

Geschädigte gesucht: Am Samstag, 11.06.2022, kam es in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.00 Uhr in Ahaus auf dem Grundstück eines Restaurants an der Straße Windhuk zu mehreren Diebstählen von Fahrradakkus und -displays von dort abgestellten Elektrorädern. Die Kriminalpolizei Ahaus konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Bislang liegen noch nicht zu allen Diebstählen die entsprechenden Strafanzeigen vor. Die Polizei bittet die Geschädigten, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

