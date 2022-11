POL-BOR: Stadtlohn - Geparktes Auto beschädigt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Winterswyker Straße; Tatzeit: zwischen 26.11.19.00 Uhr, und 27.11.2022, 10.50 Uhr; Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Vreden an einem geparkten Auto den rechten Außenspiegel beschädigt. Das Geschehen spielte sich an der Winterswyker Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

