Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Außenspiegel abgetreten

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Dorstener Straße und Ostring Tatzeit: zwischen 26.11.2022, 22.15 Uhr, und 27.11.2022, 10.30 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Raesfeld mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Täter traten an insgesamt sechs Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Die Tatorte liegen am Ostring und an der Dorstener Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

