Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geld aus Kasse gestohlen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen; Tatzeit: zwischen 26.11.2022, 18.00 Uhr, und 27.11.2022, 10.30 Uhr; Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gescher in ein Café eingedrungen: Um in das Gebäude auf einem Gelände in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen zu gelangen, hebelten die Einbrecher eine Tür auf. Die Täter fanden in einer Kasse Bargeld vor und entwendeten es. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

