Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schlehenweg; Unfallzeit: 24.11.2022, 16.30 Uhr;

Bei einem Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten haben ein Radfahrer und ein Kind, das ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Zu dem Unfall kam es am Donnerstag auf dem Schlehenweg in Bocholt. Ein 78-Jähriger war dort gegen 16.30 Uhr in Richtung Wiesenstraße unterwegs. Seinen Angaben nach passierte der Bocholter gerade mehrere Poller, als das entgegenkommende Kind einen Schlenker gemacht habe. Beide seien infolge der Kollision gestürzt. Die Polizei bittet die Mutter sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

