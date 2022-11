POL-BOR: Borken - Auto nicht zurückgebracht

Vreden (ots) - Ereignisort: Vreden-Ammeloe, Kreisstraße 16; Ereigniszeit: 26.11.2022, 02.40 Uhr; Unbekannte haben in Vreden-Ammeloe den Fuß einer Baustellenbake an einer neu errichteten Querungshilfe auf die Fahrbahn der Kreisstraße 16 gelegt. Als ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag darüberfuhr, nahmen zwei Reifen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

