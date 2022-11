Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebe stehlen Geldbörse

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 25.11.2022, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr;

Beim Einkaufen haben Unbekannte am Freitag eine Frau in Vreden bestohlen. Diese hielt sich zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Wüllener Straße auf. Den Tätern gelang es unbemerkt, den Reißverschluss der Umhängetasche zu öffnen. Sie entwendeten das darin liegende Portemonnaie. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell