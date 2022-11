POL-BOR: Rhede - Unterstand angefahren

Heek (ots) - Tatort: Heek, Gleisweg; Tatzeit: 25.11.20222, zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr; Einen Elektroscooter entwendet haben Unbekannte am Freitag in Heek. Das schwarze Fahrzeug vom Typ Segway Ninebot hatte vor einem Geschäft an der Straße Gleisweg gestanden. Dort kam es zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

