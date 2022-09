Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Angriff auf einen 18-jährigen am Busbahnhof in der Altstadt am Mittwochabend, 28. September 2022, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Gelsenkirchener stand dort gegen 19.30 Uhr zunächst mit Freunden, als eine männliche Person Streit mit dem Trio suchte. Statt darauf einzugehen, entfernte sich der 18-Jährige schließlich und ging zur Haltestelle der Linie 381. Dort tauchte plötzlich der Unbekannte mit mehreren Begleitern erneut auf. Zusammen schlugen und traten sie den 18-Jährigen. Auch das Portemonnaie wurde versucht ihm zu entwenden. Als Passanten einschritten, ließ die Gruppe von dem Gelsenkirchener ab.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich zu melden unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell