Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zivile Beamte überführen Ladendiebe

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 27. September 2022, wurden zivile Polizeikräfte gegen 11.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Buer auf zwei mutmaßliche Ladendiebe aufmerksam. Im Kassenbereich wurde einer der Tatverdächtigen angesprochen und kontrolliert. Die zivilen Beamten gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und forderten den Mann auf, sich auszuweisen und seine mitgeführte Tasche durchsuchen zu lassen. Während der polizeilichen Maßnahme leistete der 19-jährige Gelsenkirchener Widerstand, sodass vier Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden nicht bezahlte Ware sowie eine PTB-Waffe aufgefunden. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam am Wildenbruchplatz in Bulmke zugeführt. Der zweite Tatverdächtige konnte zunächst das Geschäft verlassen, wurde jedoch an der Goldbergstraße durch uniformierte Polizeibeamte angetroffen. Der 17-jährige Gelsenkirchener wurde für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache in Buer gebracht. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst nicht weiter fortführen. Die Polizei fertigt Strafanzeigen gegen die Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell