Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rad fahrender Polizist überführt Kabeldiebe

Gelsenkirchen (ots)

Ein Polizeibeamter hat am Sonntagabend, 25. September 2022, zwei mutmaßliche Kabeldiebe auf frischer Tat gestellt. Der Polizist fuhr gegen 22.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Willy-Brandt-Allee in Erle, als er in einem Gebüsch zwei Personen bemerkte, die Kabel von einem Firmengelände entwendeten. Als der Beamte die Tatverdächtigen ansprach, ergriffen sie die Flucht. Der Polizist folgte ihnen und rief um Verstärkung. Auf der Cranger Straße konnten die Beschuldigten angehalten und kontrolliert werden. Da sich die beiden Männer vor Ort nicht ausweisen konnten, wurden sie zwecks Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Einer der beiden verfügt über keinen festen Wohnsitz und musste vor Ort eine Sicherheitsleistung erbringen. Auf dem mutmaßlichen Fluchtweg stellten die Beamten mögliches Tatwerkzeug sicher und auf dem Firmengelände fanden sie eine große Menge Kupferkabel, die zum Abtransport bereit lagen. Die Ermittlungen dauern an.

