Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handtaschenraub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 23. September 2022, kam es um 15.15 Uhr zu einem Handtaschenraub in der Altstadt. Eine 81-jährige Gelsenkirchenerin befand sich zu Fuß auf ihrem Heimweg in die Neustadt. In Höhe des Kreuzungsbereiches Bokermühlenstraße/Hiberniastraße entriss ihr ein von hinten kommender Unbekannter auf einem E-Roller ihre Handtasche, welche sie über die Schulter trug. Der Unbekannte flüchtete mit der Handtasche in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 1,50 Meter groß, dunkle, kurze Haare und eine blaue Jacke. Die 81-Jährige ging zunächst zu ihrem Enkel. Gemeinsam verständigten sie die Polizei, welche nun nach Zeugen sucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

