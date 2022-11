Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher stehlen Bargeld

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Münsterdeich;

Tatzeit: zwischen 23.11.2022, 21.00 Uhr, und 24.11.2022, 14.00 Uhr;

Unbekannte sind in Isselburg in ein Pfarrheim eingebrochen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu dem Gebäude am Münsterdeich verschaffte. Die Einbrecher entwendeten Bargeld, das sie in den Räumen vorfanden. Zu der Tat kam es zwischen Mittwoch, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 14.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

