POL-BOR: Heek - E-Roller gestohlen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Am Schwartenkamp; Tatzeit: 26.11.2022, gegen 01.20 Uhr; Eine Baustelle an der Straße Am Schwartenkamp in Gronau haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag ins Visier genommen. Der genaue Umfang der möglichen Diebesbeute stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

