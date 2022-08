Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an Pkw im Bereich der Sophienstraße in Jever

Jever (ots)

Im Zeitraum vom 13.08.2022, 16:00 Uhr, bis 15.08.2022, 08:45 kam es zu Sachbeschädigungen an insgesamt vier geparkten Pkw im Bereich der Sophienstraße in Jever. In allen Fällen wurden die Außenspiegel beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

