Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Baucontainer: Kripo fahndet nach zwei Jugendlichen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in einen Baustellencontainer am Montag, 27. Juni, in Bochum-Weitmar sucht die Kripo mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.

Der Einbruch hatte sich zwischen 9.30 und 13.30 Uhr auf dem Gelände an der Weitmarer Sraße 113 ereignet. Die Täter entwendeten Geld. In diesem Zusammenhang wurden zwei Jugendliche gesehen, die sich in der Tatzeit auf dem Gelände aufgehalten haben.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben: Der erste war ca. 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare und sah laut Zeugenaussage "südländisch" aus. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite wird als "dunkelhäutig" beschrieben. Er trug einen roten Jogginganzug.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, sich unter 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell