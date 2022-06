Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunktaktion: Polizei kontrolliert Ferienverkehr

Bochum, Herne, Witten (ots)

Zum offiziellen Beginn der Urlaubszeit hat die Polizei in Bochum, Herne und Witten den Ferienverkehr kontrolliert.

Mit Beginn der Urlaubszeit sind die Straßen voll, der Stresspegel bei vielen Reisenden steigt. Um die Sicherheit bei der Fahrt in die Sommerferien zu erhöhen, führte die Polizei am Samstag, 25. Juni, in Bochum, Herne und Witten eine Schwerpunktaktion durch. Über den Tag hinweg überprüften die Beamtinnen und Beamten insgesamt 85 Autos und Lastwagen. Bei neun Fahrzeugen ahndeten sie Gewichts- und Abmessungsverstöße, drei Autofahrer erwischten sie mit einem Handy am Steuer, in einem Fall waren Kinder nicht richtig angeschnallt. Ein Lastwagenfahrer fiel wegen mangelnder Ladungssicherung auf.

Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten zudem einen Autokran, der ohne gültige Ausnahmegenehmigung unterwegs war - sie untersagten die Weiterfahrt. Zudem stoppten die Beamten in Herne einen 51-Jährigen aus Rumänien, gegen den vier Haftbefehle vorlagen. Nachdem der Mann bezahlt hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Mit den konzentrierten Maßnahmen geht die Polizei regelmäßig konsequent gegen Verkehrssünder vor und wirbt für Umsicht und Rücksichtnahme im Verkehr. Jeder Unfall ist einer zu viel - aus diesem Grund werden Schwerpunktaktionen auch in Zukunft fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell