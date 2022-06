POL-BO: Fahrzeugbrand in Bochum-Hofstede

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in ein Bürokomplex an der Bochumer Brückstraße 58 ist der Täter, ein 31-jähriger Bochumer, am Samstagmorgen (gegen 7.35 Uhr) von der Polizei gestellt worden. Ein Zeuge gab an, der Einbrecher sei zur parallellaufenden Kanalstraße über eine Feuerleiter vom 4. Obergeschosss flüchtig und beschrieb den Kriminellen. Die Polizisten stellten den Ganoven ebenfalls auf der Feuerleiter fest ...

mehr